Taiz: Tentative échouée de mercenaires d'infiltration à Haifan [24/يوليو/2017]

TAIZ, 24 Juillet (SABA)-L'armée et les forces populaires ont fait échoué une tentative d'infiltration de mercenaires de l'agression saoudienne au district d'Haifan au gouvernorat de Taiz.



Une source militaire a indiquée à SABA, que les mercenaires de l'agression ont été infligés de pertes humaines et matérielles au cours de la tentative.



La source a ajouté que l'artillerie de l'armée et des forces populaires a ciblé de rassemblements des mercenaires dans la zone d'Al-Jarah, ajoutant que cinq mercenaires de la Coalition de l'agression ont été tués dans la zone de Bir Bacha et la vallée de Salah par le feu des unités de l'élite de tireurs de l'armée et des forces populaires.



AM



SABA