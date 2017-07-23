ضبط شحنة أدوية أثناء محاولة تهريبها بالحديدة [23/يوليو/2017] الحديدة - سبأ :



ضبطت الأجهزة المختصة بمحافظة الحديدة كمية كبيرة من الأدوية حاول أحد التجار تهريبها، إلى جانب أدوية مخصصة لمكافحة الكوليرا تحت مسمى مساعدات إنسانية للتهرب من دفع رسوم الجمارك.



وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن التاجر استغل التسهيلات الحكومية وأدخل شحنة كبيرة من الأدوية مع كمية الأدوية المخصصة للكوليرا البالغ قيمتها 28 مليون ريال مقدمة من القطاع الخاص، والمعفية من الجمارك.



ونفى وكيل محافظة الحديدة للشؤون المالية والإدارية والموارد المالية عبد الجبار أحمد محمد أن تكون سلطات الجمارك احتجزت الأدوية .. مشيرا إلى أنه تم إخراج الأدوية من الجمارك وتسليمها لمكتب الصحة.



وقال "فوجئنا أثناء إجراءات التسليم بحضور وكيل أول المحافظة محمد عياش قحيم ومدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبد الرحمن جار الله أنها ليست كلها أدوية خاصة بالكوليرا كما أفاد التاجر، وأنها ليست للتوزيع كلها، فمنها ماهي للكوليرا ومنها ماهي خاصة بالتاجر نفسه".



وأهاب وكيل المحافظة بالجميع الألتزام باللوائح والقوانين وعدم استغلال التسهيلات من أجل تحقيق مصالح شخصية والإضرار باقتصاد البلد.



كما دعا كافة الإعلاميين والصحفيين والمواقع الإلكتروني التي تناولت بصورة منقوصة خبر الحجز إلى تحري الدقة والمصداقية.



إلى ذلك أكد مدير مكتب الصحة بالمحافظة أن الأدوية المخصصة لعلاج الكوليرا سيتم توزيعها على مراكز معالجة الاسهالات بالمحافظة وفق خطة توزيع سيعدها المكتب، فيما سيتم إعادة باقي الأدوية إلى الجمارك لاستكمال الإجراءات الجمركية.



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