اليمني ماجد خالد الشميري يفوز بجائزة دولية [23/يوليو/2017] أتلاننا - سبأ :



فاز الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز اليمن الشاب اليمني ماجد خالد الشميري، بجائزة ثريا السلطي للقادة الأكثر تأثيرا في تطوير الشباب ضمن منظمة جونيور اتشيفمنت العالمية المتواجدة في 129 دولة حول العالم.



جاء ذلك في منتدى القيادة العالمي للمنظمة المنعقد في مدينة أتلاننا بولاية جورجيا الأمريكية.



ويقام حفل توزيع جائزة ثريا السلطي والتي تمنح لقادة المنظمة الذين تمكنوا من النهوض بالمنظمة في بلدانهم على مستوى الإقليم وتحقيق نجاحات منتظمة في تطوير قدرات الشباب لتحقيق طموحاتهم نحو مستقبل إقتصادي أفضل، كل أربع سنوات ضمن منتدى القيادة العالمي للمنظمة.



يذكر أن الشميري فاز بالجائزة كأول عربي يفوز بها بالشراكة مع السيدة كاولين جينر الرئيس التنفيذي الإقليمي للمنظمة في قارة أوروبا.





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