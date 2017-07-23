جبهة أبناء المحافظات الجنوبية لمقاومة الغزو تدين إعدام أسرى في تعز [23/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :



أدانت الجبهة الوطنية لأبناء المحافظات الجنوبية لمقاومة الغزو والإحتلال إقدم مرتزقة العدوان وبحماية إماراتية

على إعدام وذبح عدد من أسرى الجيش واللجان الشعبية بتعز.



واستنكرت الجبهة الجنوبية لمقاومة الغزو والإحتلال في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) هذه الجرائم البشعة والمنكرة والتي لا تعتبر الأولى في سجل جرائم العدوان ومرتزقته .

وقالت" لقد مارسوا كثير من الإعدامات بحق الأسرى والمدنيين بطرق ووسائل بشعة لا تمت لبني البشر والانسان بأي صلة كما أن مشاهد السحل وحرق الجثث وفقئ عيون الأسرى والشهداء والتمثيل بجثثهم أصبحت سلوكا وثقافة ينتهجها ويمارسها أولئك المجرمون والقتلة في ظل صمت مريب من حكومات وشعوب العالم والمنظمات الدولية".



وناشد البيان أحرار العالم بالتحرك الجاد لإيقاف العدوان ورفع الحصار .. مطالبا كافة المنظمات الإنسانية والحقوقية والإعلامية بتسليط الضوء على هذه الجريمة النكراء وما سبقها من جرائم الذبح والسحل بحق الأسرى والمدنيين والضغط على الأنظمة والحكومات بوقف التعامل وتصدير الأسلحة إلى دول العدوان والترافع أمام المحاكم والنيابات الدولية والمحلية وإثبات الوقائع أمام تلك المؤسسات القضائية.

سبأ