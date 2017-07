Le Parlement lance une initiative yéménite pour mettre fin à la guerre au Yémen [23/يوليو/2017]





SANA'A, 23 Juillet (SABA)- Le Parlement yéménite a commencé ses réunions le samedi pour la première période de la deuxième session de la 12e session annuelle sous la présidence du Président Yahia Al-Raya de lancer et d'adopter une initiative politique nationale pour résoudre la crise dans le pays.



Le Parlement a souligné que l'initiative vient de la responsabilité nationale envers le peuple yéménite dans tout le spectre politique, représentant tous les Yéménites à la maison et à l'étranger.



Le Parlement a appelé toutes les parties à mettre l'intérêt suprême de la nation au-dessus de tous les intérêts et les petits projets et d'accepter l'autre pour mettre fin aux souffrances des Yéménites du fléau de la guerre dévastatrice, et les épidémies étouffant mortelles.



Le Conseil a commencé sa session en examinant le compte rendu de la dernière session de la dernière période et poursuivra ses travaux le dimanche matin, si Allah le veut.



