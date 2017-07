Une tentative de progression repoussé à Taïz [23/يوليو/2017]

















TAIZ, 23 Juillet. (SABA) – L'armée et les comités populaires ont repoussé dimanche une tentative de progression des mercenaires de Riyad pour avancer vers le district de Hayfan dans la province de Taïz.



Un certain nombre de mercenaires ont été tués ou blessés lors de cette tentative, une source militaire a rapporté , ajoutant que l'essai de progression a eu lieu vers la région de Sabon et Taba Sawdaa au district de Hayfan.



La source a souligné que la force d'artillerie ont ciblé des rassemblements de mercenaires dans la zone al-Jara, soulignant que cinq des mercenaires ont été tués dans la région de Bir Basha et Wadi Salah.





