Raid aérien contre des régions à Saada [23/يوليو/2017]











SAADA, 23 Juillet. (SABA) – les avions de l'agression saoudo-US ont lancé dimanche sept raids aériens contre un de certain nombre de districts dans la province de Saada.



Une source de sécurité a indiqué à (SABA) que l'aviation de l'ennemi saoudien a visé le district d'al-Dhaher par deux raids, un raid contre le district de Shada et deux autres raids contre la région d'Al Salem et al-Buqaa au district de Kitaf.





Les avions de combat de l'agression ont repris le ciblage de pépinière agricole dans la région d'al-Anad au district de Sahar par deux raids, faisant de lourdes dégâts matériels.





