صد زحف لمرتزقة العدوان في حيفان بتعز [23/يوليو/2017] تعز - سبأ :



تصدى الجيش واللجان الشعبية اليوم لزحف مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بمديرية حيفان بمحافظة تعز.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مرتزقة العدوان تكبدوا خسائر في الآليات والأرواح خلال تصدي الجيش واللجان الشعبية لمحاولة زحف لهم بإتجاه منطقتي صبون والتبة السوداء في مديرية حيفان.



وأشار المصدر إلى أن القوة المدفعية إستهدفت تجمعات للمرتزقة في عصيفرة بمنطقة الجرة .. لافتا إلى أن خمسة من مرتزقة العدوان لقوا مصرعهم في بير باشا ووادي صالة بنيران الجيش واللجان الشعبية.



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