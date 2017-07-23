محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مشروع التغذية المدرسية يدشن توزيع مساعدات غذائية بالمحويت المحويت - سبأ:

دشن مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية اليوم بمحافظة المحويت صرف وتوزيع المساعدات الغذائية ضمن مشروع الطوارئ.



وأوضح منسق المشروع بالمحافظة عبدالله العرابي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه المساعدات الغذائية ممولة من برنامج الأغذية العالمي يتم توزيعها عبر مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية بمديريات شبام كوكبان، الرجم، ملحان، بني سعد، الطويلة، المحويت، مدينة المحويت، الخبت ".



وأشار إلى أن المساعدات تأتي ضمن خطة المشروع لشهر يوليو الجاري لتخفيف المعاناة الإنسانية للنازحين والأسر الفقيرة .. مؤكدا أن المساعدات يتم صرفها للمستفيدين من خلال لجان صرف مركزية ومحلية.



وثمن العُرابي دور برنامج الأغذية العالمي وما يقدمه من دعم إنساني في ظل الظروف والحصار الذي تمر به البلاد.

سبأ [23/يوليو/2017]سبأ