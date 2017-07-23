محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة سير تنفيذ المشاريع الممولة من الأوتشا بمحافظة إب إب - سبأ:

ناقش محافظ إب عبد الواحد صلاح اليوم مع مدير مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بمنظمة أوتشا لمحافظتي إب وتعز احمد فرحان هادي، سير تنفيذ المشاريع الإنسانية الممولة من المنظمة وخطتها للفترة القادمة.



وحث المحافظ صلاح مكتب المنظمة على تنفيذ المزيد من المشاريع والتوسع في أنشطتها كون محافظة إب بحاجة إلى المزيد من الدعم كونها تحتضن آلاف النازحين.



وأكد استعداد المحافظة تقديم التسهيلات للمنظمة بما يمكنها من تنفيذ المشاريع الإنسانية بما يخدم أبناء المحافظة.



فيما أوضح مدير مكتب تنسيق الشئون الإنسانية أن لدى المنظمة مشاريع سيتم تنفيذها بالمحافظة منها إنشاء مركز عمليات متكامل لمكافحة الأوبئة في إطار خطتها للعام الجاري.

سبأ [23/يوليو/2017]سبأ