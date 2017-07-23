عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل جندي وإصابة 11 آخرين في هجوم مسلح بالفلبين مانيلا- سبأ:

لقي جندي واحد مصرعه وأصيب 11 آخرون في أحدث هجوم يشنه مسلحون شيوعيون في جنوب الفلبين.



وبحسب وسائل الإعلام فقد أفاد تقرير للشرطة بأن الجنود كانوا في طريق العودة إلى معسكرهم عندما هاجمهم المسلحون في بلدة كيتاوتاو بإقليم بوكيندنون على بعد 899 كيلومترًا جنوب مانيلا.



وقد أثارت موجة جديدة من الهجمات من قبل المسلحين غضب الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي مما دفعه الى وقف الجهود الحكومية الرامية الى استئناف محادثات السلام المتوقفة مع المسلحين.. وبدلًا من ذلك تحدى دوتيرتي المسلحين الشيوعيين بالقتال لمدة 50 عامًا أخرى.



ويقاتل المسلحون الشيوعيون الحكومة الفلبينية منذ أواخر ستينيات القرن الماضي مما جعل الحركة واحدة من اطول حركات التمرد اليساري في آسيا.

سبأ [23/يوليو/2017]سبأ