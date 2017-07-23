[23/يوليو/2017]
إب - سبأ:
ناقش لقاء بمحافظة إب اليوم برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح، ضم رئيس الهيئة العامة للنقل البري وليد الوادعي، آلية تحصيل الإيرادات الخاصة بالنقل البري المحلية والمشتركة .
وتطرق اللقاء إلى الإجراءات الكفيلة بتعزيز وتحسين أداء مكتب النقل البري بالمحافظة وإيجاد مواقع خاصة للفرزات ومواقع للنقل البري الثقيل.
وإستعرض اللقاء الجوانب المتعلقة بتنظيم حركة النقل البري وآلية تحصيل الرسوم المحلية الخاصة بوسائل النقل بالمحافظة.
وأكد المحافظ صلاح إستعداد السلطة المحلية تذليل الصعوبات التي تواجه عمل مكتب النقل بالمحافظة وتسهيل حركة النقل البري بما يخدم المواطنين والمسافرين.
حضر اللقاء مدير مكتب النقل بالمحافظة محمد العزي منصور ومدير مكتب المحافظ نبيل محسن صلاح .
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