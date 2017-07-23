الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 23 فلسطينيا في الضفة الغربية.. والمستوطنون يمارسون أعمال عربدة في القدس المحتلة والضفة شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي،اليوم الأحد، حملة مداهمة واعتقالات واسعة في صفوف الموطنين الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية اعتقلت خلالها 23 مواطنا ،فيما لا يزال قطعان المستوطنين يمارسون أعمال عربدة، واستفزاز،واقتحام لباحات الاقصى...