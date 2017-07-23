حركة طالبان تعدم 7 من 70 مدنيًا تم خطفهم من جنوب أفغانستان [23/يوليو/2017] كابول- سبأ:

أعدم مسلحو حركة (طالبان) سبعة مدنيين بعد خطفها 70 شخصًا على الأقل في إقليم (قندهار) جنوب أفغانستان.



وقالت وكالة (خاما برس) الأفغانية للأنباء اليوم الأحد: إن مسئولي الأمن المحلي أوضحوا أن المدنيين قتلوا برصاص مسلحي طالبان أمس السبت بعد أيام من خطفهم من قرى مختلفة.



وأكد قائد الشرطة الاقليمية الجنرال عبد الرزاق إعدام المدنيين قائلا إنه لم يتم تأكيد الدافع الرئيسي وراء الخطف والإعدام حتى الآن.



وقال متحدث باسم شرطة قندهار ضياء دوراني إنه تم خطف المدنيين من 3 قرى مختلفة في منطقة شاه والي كوت الأسبوع الماضي.. معتقدًا أن المدنيين خطفوا بسبب صلات تربطهم بالحكومة أو بسبب دعم التمرد الذي تقوده طالبان.



وهذه ليست المرة الأولى التي يخطف فيها مسلحو طالبان مدنيين بسبب ما يزعم من تعاونهم مع الحكومة وقوات الامن لكن وقعت العديد من الحوادث في مختلف أنحاء أفغانستان لاسيما على الطرق السريعة حيث يوقف مسلحو طالبان المركبات ويخطفون المدنيين.

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