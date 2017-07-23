محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تفقد سير العمل بمستشفى 22 مايو بضلاع همدان صنعاء - سبأ:

تفقد مدير مكتب الصحة بمحافظة صنعاء الدكتور خالد المنتصر ومدير اليونيسيف بمنطقة صنعاء وليد نعمان اليوم سير العمل بمستشفى 22 مايو بضلاع همدان ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.



وأشاد الدكتور المنتصر بمستوى الخدمات الطبية بالمستشفى .. معربا عن أمله في زيادة تعاون ودعم اليونيسيف للنهوض بالخدمات الصحية في كافة الأقسام والتخصصات.



فيما أكد مدير اليونيسيف حرص المنظمة على تقديم مزيد من الدعم وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد .. مشيدا بتفاعل قيادتي المحافظة ومكتب الصحة في تسهيل مهام المنظمة.



وكان مدير عام المستشفى الدكتور مطهر مرشد ونائبه الدكتور عدنان الشرعبي قدما شرحا حول الخدمات الطبية المقدمة لمعالجة المرضى والتطور الذي شهده المستشفى في مختلف الأقسام بعد تقديم الدعم له من قبل اليونيسيف.

سبأ [23/يوليو/2017]سبأ