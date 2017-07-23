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آخر تحديث: الأحد، 23 - يوليو - 2017 الساعة 07:08:12م
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تكتل الأحزاب المناهضة للعدوان يدين جريمة إعدام الأسرى بموزع في تعز
[23/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
 أدان تكتل الأحزاب المناهضة للعدوان إقدام مرتزقة العدوان بحماية إماراتية على إعدام أربعة من أسرى الجيش واللجان الشعبية بمديرية موزع بتعز بطريقة وحشية تتنافى مع الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.

وأوضح التكتل في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه الجريمة غير المسبوقة تتعارض مع الدين والشريعة الإسلامية والأخلاق والمبادئ والقيم الإنسانية.

واستنكر إقدام عناصر ما تُسمى بالشرعية ومعها قوات العدو الإماراتي والسعودي بإرتكاب هذه الجريمة البشعة بحق الأسرى .

وحمل تكتل الاحزاب المناهضة للعدوان قوات الغزو الإماراتية ومن معهم من المرتزقة كامل المسؤولية تجاه ما إرتكبته من جرائم يندى لها جبين البشرية وتُقشعر لها الأبدان.

وطالب البيان المنظمات الدولية والمؤسسات والهيئات والجهات ذات العلاقة بسرعة التدخل للإفراج عن جميع الأسرى .. مؤكدا أن عرقلة ملف الأسرى منذ فترة طويلة من قبل قوات العدو الإماراتي والسعودي خير شاهد على ترتيبهم وأعمالهم المُمنهجة على إرتكاب مثل هذه الجرائم بحق الأسرى من رجال الجيش واللجان الشعبية.

سبأ
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