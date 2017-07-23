عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رفع حالة التأهب في هونج كونج مع اقتراب الإعصار روك هونج كونج - سبأ:

استعدت هونج كونج اليوم الأحد للإعصار (روك) الذي يثير رياحا تصل سرعتها إلى 73 كيلومترا مما أجبر السلطات على إغلاق بعض الخدمات وإلغاء بعض الفعاليات في ذلك المركز المالي الآسيوي على الرغم من أن المطار الدولي للمدينة مازال يعمل كالمعتاد.



وذكرت وسائل الإعلام أن مرصد هونج كونج رفع صباح اليوم الأحد تحذيره من الإعصار إلى المستوى الثامن وهو واحد من أعلى مستويات التحذير والتي تصنف الأعاصير حتى المستوى العاشر مع توقع وصول الإعصار إلى المنطقة الشرقية من المدينة.



وعند إعلان المستوى الثامن يتم إغلاق الشركات والمكاتب الحكومية والمدارس وكذلك البنوك والعمل في الموانئ وبورصة هونج كونج للأوراق المالية.



وقال متحدث باسم مطار هونج كونج الدولي الذي يعد أحد أكثر المطارات ازدحاما في العالم إن الرحلات القادمة والمغادرة للمدينة تعمل بشكل طبيعي في الوقت الحالي وإن السلطات تتابع الموقف.



وذكرت بيانات على المواقع الالكترونية الحكومية أن القطارات المحلية تعمل بشكل طبيعي أيضا ولكن بعض خدمات الحافلات والعبارات ألغيت.. وأُغلق معرض الكتاب السنوي بشكل مؤقت بسبب الإعصار.

سبأ [23/يوليو/2017]سبأ