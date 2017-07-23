انطلاق مهرجان الجاز الدولي في مدينة طبرقة التونسية وسط إقبال كبير من الجمهور [23/يوليو/2017] تونس- سبأ:

انطلق المهرجان الدولي للجاز بمدينة طبرقة التونسية الساعي لاستعادة مكانته بين أفضل خمس مهرجانات عالمية لموسيقى الجاز الليلة الماضية تحت شعار (العودة للجذور).



وبحسب وكالة أنباء (رويترز) فقد أٌفتتحت دورة هذا العام بعرض شمل الفنانة الأمريكية بيث هارت والمغني جووي اوميسيل من هايتي أمتع عشاق موسيقى الجاز الذين غصت بهم مدرجات مسرح البازيليك بطبرقة.



وبقي عدد كبير من الجمهور خارج المسرح رغم اقتنائهم تذاكر لدخول الحفل بعد أن امتلأ مسرح البازيليك الذي يقام عليه حفلات المهرجان عن آخره.



ويستضيف المهرجان أيضا روبرتو فونسيكا من كوبا وعازف الجيتار الأمريكي ستانلي جوردن والمغنية الأمريكية دي دي بريدجووتر والمغني والموسيقي الأمريكي لاكي بيترسون.



ويشارك في المهرجان أيضا التونسيان صبري مصباح وسناء بكاري والمغربية أم الغيث الملقبة (أوم) والاوركسترا الوطني بارباس من الجزائر.



وتقام حفلات المهرجان على مسرح البازيليك وفي شوارع المدينة حتى 29 يوليو الجاري.



وتأسس المهرجان الدولي للجاز بطبرقة في عام 1993م واكتسب شهرة واسعة على مدى السنوات التالية إلى أن بدأ يخبو نجمه منذ 2008 بسبب صعوبات مادية.

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