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آخر تحديث: الأحد، 23 - يوليو - 2017 الساعة 07:08:12م
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إختتام دورة تأهيل مدربات في مجال التصنيع الغذائي بذمار
[23/يوليو/2017]
ذمار - سبأ:
 اختتمت بمدينة ذمار اليوم الدورة التدريبية الخاصة بتأهيل مدربات في مجال التصنيع الغذائي نظمتها مؤسسة "يمن إجريفيت" خلال الفترة من 8 – 22 يوليو الجاري تحت شعار " نحو الاكتفاء الذاتي".

وفي الإختتام أوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة يمن أجريفيت الدكتور ماجد الجرادي أن المؤسسة تسعى إلى تأهيل كوادر متخصصة في المجالات الزراعية والحيوانية (البيطرية) وتدريبها على استخدام الأجهزة الحديثة في هذه المجالات.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستعمل على خلق مزيد من فرص العمل في أوساط المجتمع وتزيد عدد المستفيدين من عملية الإنتاج الزراعي والحيواني خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان.

فيما أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة يمن أجريفيت الدكتور محمد الشرحي أن الهدف من الدورة إيجاد مدربات متخصصات في مجال التصنيع الغذائي لاستغلال الفائض من الخضروات والفواكة أثناء مواسم الفيض الزراعية وعند إنخفاض أسعارها في عملية الإنتاج الغذائي المنزلي.

ولفت إلى أن المؤسسة تهدف من خلال هذه الدورات إلى تحسين الظروف المعيشية لعدد من الأسر المستهدفة من خلال إشراك المرأة في عملية التصنيع الغذائي بإنتاج منتجات غذائية مطلوبة لبيعها لما من شأنه رفع مستوى دخل تلك الأسر، فضلا عن تعزيز الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن أكثر من 16 متدربة في مجال التصنيع الغذائي بمدينة ذمار تلقين في هذه الدورة مهارات التصنيع الغذائي وإنتاج منتجات غذائية مطلوبة في الأسواق.

حضر اختتام الدورة المهندس محمد حسن المداني وعدد من ـعضاء مؤسسة بنيان التنمية ومبادرة خيرات لتنمية الأسرة .

سبأ
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