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آخر تحديث: الأحد، 23 - يوليو - 2017 الساعة 07:08:12م
مجلس الدفاع يشيد بالقوة الصاروخية ويحمل السعودية والإمارات مسئولية إعدام الاسرى
عقد مجلس الدفاع الوطني إجتماعاً اليوم بصنعاء برئاسة الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى رئيس مجلس الدفاع الوطني.
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 23 فلسطينيا في الضفة الغربية.. والمستوطنون يمارسون أعمال عربدة في القدس المحتلة والضفة
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي،اليوم الأحد، حملة مداهمة واعتقالات واسعة في صفوف الموطنين الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية اعتقلت خلالها 23 مواطنا ،فيما لا يزال قطعان المستوطنين يمارسون أعمال عربدة، واستفزاز،واقتحام لباحات الاقصى...
وزير النفط يؤكد أهمية وضع الخطط الكفيلة بتطوير مستوى الأداء
أكد وزير النفط والمعادن ذياب محسن بن معيلي، أهمية وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتطوير مستوى الأداء والتغلب على الصعوبات التي تواجه سير العمل بالوزارة .
منتخب الفروسية يواصل إستعداداته لتصفيات كأس العالم لإلتقاط الأوتاد
يخوض المنتخب الوطني للفروسية حاليا ضمن معسكره الداخلي بصنعاء تمارين مكثفة إستعدادا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لإلتقاط الأوتاد ضمن المجموعة الأولى التي ستقام في عمان في أغسطس المقبل.
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العدوان السعودي على اليمن
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الإسباني فيرير يتوج بلقب بطولة السويد المفتوحة للتنس
[23/يوليو/2017]
ستوكهولم- سبأ:
توج الاسباني ديفيد فيرير المصنف الثامن بلقب بطولة السويد المفتوحة للتنس للرجال اليوم الأحد.
ففي الدور النهائي للبطولة فاز فيرير على الأوكراني الكسندر دولجوبولوف بمجموعتين متتاليين بواقع 6-4 و6-4.
سبأ
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