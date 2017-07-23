محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ ريمة يدشن توزيع سلال غذائية للكوادر التربوية ريمة - سبأ:

دشن محافظ ريمة حسن العمري، اليوم توزيع سلال غذائية للكوادر التربوية بمديريتي الجبين والسلفية، مقدمة من جمعية الحكمة اليمانية.



وفي التدشين الذي حضره مدير مكتب التربية بالمحافظة حميد التوعري، أشاد المحافظ العمري بهذه المبادرة من جمعية الحكمة اليمانية والمنظمات الداعمة والمانحة خاصة في القطاع التربوي.



وأشار إلى أن المحافظة بحاجة إلى مساعدات المنظمات العاملة باليمن كونها تحتضن العديد من النازحين منذ بداية العدوان.



ودعا المحافظة العمري المنظمات ورجال المال والأعمال من أبناء ريمة لتقديم المساعدات الإغاثية للمحتاجين بالمحافظة خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.



فيما أشار مدير مشروع توزيع السلة الغذائية بجمعية الحكمة اليمانية عامر العباسي إلى أن مشروع السلة الغذائية يتضمن توزيع ألفين و300 سلة على الكوادر التربوية بمديريتي الجبين والسلفية والإدارة العامة لمكتب التربية في هذه المرحلة.



ومنوها بدور السلطة المحلية بالمحافظة في تسهيل أنشطة الجمعية وتنفيذ مشروع توزيع السلة الغذائية للتربويين.

سبأ [23/يوليو/2017]سبأ