محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة آلية التنسيق لتوفير الإحتياجات الإنسانية بصنعاء صنعاء - سبأ:

ناقش فريق التنسيق الإنساني بمحافظة صنعاء اليوم برئاسة المحافظ حنين قطينة ومدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن "أوتشا " جورج خوري، آلية التنسيق لتوفير الإحتياجات الإنسانية بالمحافظة.



واستعرض اللقاء بحضور وكيل المحافظة المساعد المهندس إسماعيل المقالح وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية وممثلو المنظمات العاملة بالمحافظة، آلية تنسيق العمل الإنساني بين أعضاء الفريق القطري والمراكز الإنسانية.



وفي الإجتماع ثمن محافظ صنعاء إهتمام مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة بالوضع الإنساني بالمحافظة.



وأكد الإستعداد تسهيل عمل المنظمات والمساهمة في إيصال المساعدات للمتضررين .. معريا عن أمله إيجاد آلية تضمن إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها وبحسب الأولوية.



من جانبه أشار مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن إلى أهمية اللقاء بين شركاء العمل الإنساني ومنظمات الأمم المتحدة والجهات الحكومية، لمناقشة الإحتياجات الإنسانية بالمحافظة .



فيما استعرض مدراء مكاتب الصحة والتربية والتعليم الفني والمياه، إحتياجات المكاتب الضرورية وما تم تنفيذه من جهود إنسانية خلال المرحلة الماضية .. لافتين إلى الإجراءات المتخذة لمعالجة الكوليرا والإحتياجات اللازمة لتعزيز مكافحته والحد من إنتشاره.



وأوصى المجتمعون بإعداد مصفوفة بالإحتياجات للمكاتب التنفيذية والمديريات والمشاريع المتعثرة وكذا المشاريع التي تحتاج إلى إعادة تأهيل ليتم إستيعابها من قبل المنظمات.



حضر الإجتماع مدير مكتب الإعلام بالمحافظة سليم الورد ورئيس الوحدة التنفيذية بالمحافظة عصام قطينة.

سبأ [23/يوليو/2017]سبأ