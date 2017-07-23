ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 23 - يوليو - 2017 الساعة 07:08:12م
مجلس الدفاع يشيد بالقوة الصاروخية ويحمل السعودية والإمارات مسئولية إعدام الاسرى
عقد مجلس الدفاع الوطني إجتماعاً اليوم بصنعاء برئاسة الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى رئيس مجلس الدفاع الوطني.
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 23 فلسطينيا في الضفة الغربية.. والمستوطنون يمارسون أعمال عربدة في القدس المحتلة والضفة
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي،اليوم الأحد، حملة مداهمة واعتقالات واسعة في صفوف الموطنين الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية اعتقلت خلالها 23 مواطنا ،فيما لا يزال قطعان المستوطنين يمارسون أعمال عربدة، واستفزاز،واقتحام لباحات الاقصى...
وزير النفط يؤكد أهمية وضع الخطط الكفيلة بتطوير مستوى الأداء
أكد وزير النفط والمعادن ذياب محسن بن معيلي، أهمية وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتطوير مستوى الأداء والتغلب على الصعوبات التي تواجه سير العمل بالوزارة .
منتخب الفروسية يواصل إستعداداته لتصفيات كأس العالم لإلتقاط الأوتاد
يخوض المنتخب الوطني للفروسية حاليا ضمن معسكره الداخلي بصنعاء تمارين مكثفة إستعدادا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لإلتقاط الأوتاد ضمن المجموعة الأولى التي ستقام في عمان في أغسطس المقبل.
آخر الأخبار:
أبناء حزم العدين يؤكدون الاستمرار في رفد الجبهات
مناقشة سير تنفيذ المشاريع الممولة من الأوتشا بمحافظة إب
مقتل جندي وإصابة 11 آخرين في هجوم مسلح بالفلبين
محافظ إب يلتقي رئيس الهيئة العامة للنقل البري
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مناقشة آلية التنسيق لتوفير الإحتياجات الإنسانية بصنعاء
[23/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
 ناقش فريق التنسيق الإنساني بمحافظة صنعاء اليوم برئاسة المحافظ حنين قطينة ومدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن "أوتشا " جورج خوري، آلية التنسيق لتوفير الإحتياجات الإنسانية بالمحافظة.

واستعرض اللقاء بحضور وكيل المحافظة المساعد المهندس إسماعيل المقالح وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية وممثلو المنظمات العاملة بالمحافظة، آلية تنسيق العمل الإنساني بين أعضاء الفريق القطري والمراكز الإنسانية.

وفي الإجتماع ثمن محافظ صنعاء إهتمام مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة بالوضع الإنساني بالمحافظة.

وأكد الإستعداد تسهيل عمل المنظمات والمساهمة في إيصال المساعدات للمتضررين .. معريا عن أمله إيجاد آلية تضمن إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها وبحسب الأولوية.

من جانبه أشار مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن إلى أهمية اللقاء بين شركاء العمل الإنساني ومنظمات الأمم المتحدة والجهات الحكومية، لمناقشة الإحتياجات الإنسانية بالمحافظة .

فيما استعرض مدراء مكاتب الصحة والتربية والتعليم الفني والمياه، إحتياجات المكاتب الضرورية وما تم تنفيذه من جهود إنسانية خلال المرحلة الماضية .. لافتين إلى الإجراءات المتخذة لمعالجة الكوليرا والإحتياجات اللازمة لتعزيز مكافحته والحد من إنتشاره.

وأوصى المجتمعون بإعداد مصفوفة بالإحتياجات للمكاتب التنفيذية والمديريات والمشاريع المتعثرة وكذا المشاريع التي تحتاج إلى إعادة تأهيل ليتم إستيعابها من قبل المنظمات.

حضر الإجتماع مدير مكتب الإعلام بالمحافظة سليم الورد ورئيس الوحدة التنفيذية بالمحافظة عصام قطينة.

سبأ
  المزيد من (محلي)
أبناء حزم العدين يؤكدون الاستمرار في رفد الجبهات
مناقشة سير تنفيذ المشاريع الممولة من الأوتشا بمحافظة إب
محافظ إب يلتقي رئيس الهيئة العامة للنقل البري
طيران العدوان يشن سبع غارات على مناطق بصعدة
تفقد سير العمل بمستشفى 22 مايو بضلاع همدان
تكتل الأحزاب المناهضة للعدوان يدين جريمة إعدام الأسرى بموزع في تعز
مجلس الدفاع يشيد بالقوة الصاروخية ويحمل السعودية والإمارات مسئولية إعدام الاسرى
إختتام دورة تأهيل مدربات في مجال التصنيع الغذائي بذمار
محافظ ريمة يدشن توزيع سلال غذائية للكوادر التربوية
إجتماع للجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي الأول لأطباء القلب والباطنية بإب
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن سبع غارات على مناطق بصعدة
[23/يوليو/2017]
طيران العدوان يستهدف بخمس غارات مدرسة وجامع بعمران
[23/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مناطق متفرقة بصعدة
[23/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية صرواح بمأرب
[23/يوليو/2017]
مصدر عسكري يؤكد استمرار العدوان في استهداف المواطنين
[23/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by