[23/يوليو/2017]
إب - سبأ:
عقد بجامعة إب اليوم إجتماع للجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي الأول لأطباء القلب والباطنية الذي يبدأ الأربعاء المقبل بكلية الطب والعلوم الصحية بالجامعة ويستمر يومين بمشاركة 200 متخصصا في القلب والباطنية من مختلف المحافظات.
ناقش الإجتماع برئاسة رئيس الجامعة الدكتور طارق المنصوب، بحضور أعضاء اللجنة مستوى إنجاز مهام اللجنة وآلية توزيع الأعمال بين أعضائها بما يضمن إنجاح المؤتمر.
وأكد رئيس الجامعة أن هذا المؤتمر يمثل رافدا علميا لجامعة إب وكلية الطب والعلوم الصحية .. مشيداً بجهود كافة المعنيين من أجل الإعداد والتحضير للمؤتمر.
حضر الإجتماع أمين عام الجامعة عبدالملك السقاف وعميد كلية الطب الدكتور عبدالله المطري وعميد مركز التطوير وضمان الجودة الدكتور نعمان فيروز ومدير أمن الجامعة العقيد عادل اليافعي.
سبأ