محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تنفيذي ريمة يناقش إجراءات توفير البطاقة السلعية لموظفي المحافظة ريمة - سبأ:

ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة ريمة اليوم برئاسة المحافظ حسن عبدالله العمري، إجراءات توفير البطاقة السلعية لموظفي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمديريات.



ووجه الإجتماع المكاتب التنفيذية بالتعاقد مع التجار الراغبين التعامل معهم لتخفيف معاناة الموظفين.



وتناول الإجتماع الجوانب المتعلقة بتنمية الإيرادات المحلية والمشتركة بالمحافظة خلال الفترة الماضية من العام الجاري، وسبل تعزيز الأداء المحلي والتنفيذي بما يخدم المجتمعات المحلية وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.



وأكد محافظ ريمة أهمية تفعيل الأداء وتحسين مستوى العمل بالمكاتب والمؤسسات الحكومية وتفعيل دورها في تنمية الموارد المحلية.



وأشار إلى أن المرحلة التي تمر بها البلاد تتطلب مزيد من الصمود والتواجد في مواقع العمل وتقديم الخدمات للمواطنين .



وشدد المحافظ العمري على ضرورة تضافر الجهود بين مختلف القطاعات والأجهزة الحكومية لرفع مستوى الأداء وتحصيل الإيرادات.

سبأ [23/يوليو/2017]سبأ