محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير النفط يؤكد أهمية وضع الخطط الكفيلة بتطوير مستوى الأداء صنعاء - سبأ:

أكد وزير النفط والمعادن ذياب محسن بن معيلي، أهمية وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتطوير مستوى الأداء والتغلب على الصعوبات التي تواجه سير العمل بالوزارة .



وشدد وزير النفط خلال اجتماع اليوم بصنعاء ضم وكيل وزارة النفط الدكتور يحيى الأعجم وعدد من قيادة الوزارة، على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد بما يسهم في تجاوز التحديات الراهنة.



كما أكد على أهمية تعزيز مستوى الانضباط بالوزارة والوحدات والشركات التابعة لها، وإنجاز ما تم إقراره من إجراءات بهذا الخصوص.



وناقش الاجتماع سير العمل بالوزارة واحتياجاتها وما تم إنجازه من خطط وآليات لتطوير مستوى الأداء.

سبأ [23/يوليو/2017]سبأ