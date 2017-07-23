مانشستر سيتي الانجليزي لكرة القدم يتعاقد مع دانيلو مدافع ريال مدريد لمدة 5 سنوات [23/يوليو/2017] مانشستر سيتي- سبأ:

أعلن مانشستر سيتي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد عن تعاقده مع دانيلو مدافع ريال مدريد بطل اسبانيا لمدة خمس سنوات دون الكشف عن التفاصيل المالية.



وقال دانيلو لموقع سيتي الإلكتروني "السعادة لا تسعني بالانضمام إلى مانشستر سيتي".



وأضاف "أبدت أندية أخرى اهتماما كبيرا بالتعاقد معي لكن طموحي كان دائما اللعب تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا.. فور أن سمعت برغبته في التعاقد معي رحبت وقتها بالانضمام إلى سيتي.. انتظر على أحر من الجمر المشاركة مع الفريق وأتطلع للتعرف على زملائي الجدد في الأسابيع المقبلة".



وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن اللاعب البرازيلي انضم الى سيتي مقابل نحو 26 مليون جنيه استرليني (33.78 مليون دولار) ما يجعله ثاني صفقة دفاعية كبيرة يبرمها المدرب جوارديولا في فترة الانتقالات الحالية بعد كايل ووكر.



وانضم اللاعب البالغ من العمر 26 عاما إلى ريال مدريد في 2015 ولعب 24 مباراة مع فريق المدرب زين الدين زيدان الموسم الماضي حيث فازوا بلقب الدوري وحصدوا ثاني ألقابهم على التوالي في دوري أبطال أوروبا ورفعوا كأس القارات.



وسبق أن فاز دانيلو بلقب الدوري مرتين في أربع سنوات مع نادي بورتو البرتغالي وسينضم إلى فريقه الجديد خلال جولة في الولايات المتحدة تسبق انطلاق الموسم وقد يواجه فريقه السابق عندما يلتقي سيتي مع ريال مدريد يوم الاربعاء.

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