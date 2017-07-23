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آخر تحديث: الأحد، 23 - يوليو - 2017 الساعة 05:39:55م
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ورشة خاصة بتوحيد خطط برامج التدريب القصيرة بصنعاء
[23/يوليو/2017]
صنعاء ـ سبأ:
 نظمت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بالتعاون مع الصندوق الإجتماعي للتنمية اليوم بصنعاء ورشة تدريبية خاصة بتوحيد الخطط لبرامج التدريب القصيرة بمشاركة 36 كادرا موظفي مكاتب التعليم الفني بالمحافظات.

وفي الورشة أشار نائب وزير التعليم الفني الدكتور خالد الحوالي إلى أهمية أن تخرج الورشة بخطط تدريبية حديثة وموحدة ذات طابع عملي، تخدم المتدرب وتكسبه مهارة ومهنة تمكنه من الحصول على فرصة عمل.

وأكد حرص الوزارة على إيجاد شراكة حقيقة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لما من شأنه تبادل الدعم والخبرات والمعارف وتطوير الأداء وتحسين جودة الإنتاج .. لافتا إلى أن هذه الشراكة تمثل إحدى البدائل الإستراتيجية في البحث عن موارد وخاصة في ظل شحة الموارد والإمكانات نتيجة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان.

وأشاد بالتعاون بين الوزارة و الصندوق الإجتماعي للتنمية .. معربا عن أمله في تطور هذه الشراكة والتوسع لتحقيق الأهداف المرجوة.

فيما أشار وكيل وزارة التعليم الفني المساعد لقطاع المعايير والجودة سعيد الخليدي إلى أهمية الورشة كونها تركز على جانب التخطيط التدريبي .. مؤكدا ضرورة أن تكون الخطط التدريبية موضوعية ونموذجية، تسهم بشكل ملموس في الواقع العملي.

بدورها أشارت ممثلة الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى أن الورشة تأتي ضمن سلسلة فعاليات يمولها الصندوق ضمن برنامج المعرفة القرائية والمهنية للتخفيف من الفقر.

حضر الورشة وكيل وزارة التعليم الفني المساعد لقطاع سوق العمل المهندس علي زهرة.

سبأ
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