محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير التعليم الفني يدشن البرنامج التدريبي في الرخصة الدولية لقيادة الأعمال صنعاء - سبأ:

دشن وزير التعليم الفني والتدريب المهني محسن النقيب اليوم بصنعاء، برنامجا تدريبيا في الرخصة الدولية لقيادة الأعمال (آي بي دي ال)، ينفذه قطاع تعليم وتدريب الفتاة بوزارة التعليم الفني بالتعاون مع مؤسسة الخير التدريبية ودعم صندوق تنمية المهارات.



وفي التدشين أشار وزير التعليم الفني إلى أن البرنامج ياتي في إطار إهتمام الوزارة ببناء قدرات كوادرها وتدريبهم لإحداث تغيير في إنجاز الاعمال بكفاءة.



وثمن جهود صندوق تنمية المهارات في دعم تنفيذ برامج الوزارة في بناء القدرات الإدارية والفنية والمهارية لكوادرها .. مؤكدا أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لدعم تنفيذ برامج تدريبية مشتركة تستهدف كادر التعليم الفني والمهني.



واثنى الوزير النقيب على جهود قطاع تعليم الفتاة بالوزارة في الإعداد والتنظيم للبرنامج .. متمنيا للمتدربات تحقيق الفائدة وتطبيق نتائج التدريب في العمل الميداني.



فيما أوضحت وكيل قطاع تعليم وتدريب الفتاة بالوزارة وفاء رشيد أن البرنامج سينفذ على مرحلتين تستهدف الأولى 25 متدربة من الكوادر النسائية بالوزارة ومؤسساتها ومكتب أمانة العاصمة وتستمر 15 يوما، فيما تبدأ المرحلة الثانية مطلع أغسطس المقبل وتستهدف 25 متدربة من الكوادر النسائية بمؤسسات ومكاتب الوزارة بالمحافظات.



بدوره أكد المدير التنفيذي لمؤسسة الخير التدريبية مختار السقاف أن البرنامج أعد بعنايةمن قبل خبرات تدريبية ذات كفاءة، لضمان إتقان الفتاة أو الشاب لمهارات إدارة الاعمال وتهيئتهم لسوق العمل، والحصول بجدارة على الرخصة الدولية في قيادة الاعمال.

سبأ [23/يوليو/2017]سبأ