عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الولايات المتحدة تدشن أضخم حاملة طائرات عسكرية نووية واشنطن- سبأ:

دشنت الولايات المتحدة الأمريكية أضخم حاملة طائرات عسكرية نووية (جيرالد فورد) بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الدفاع جيمس ماتيس.



وقال الرئيس ترامب في تصريح بالمناسبة الليلة الماضية إن حاملة الطائرات (جيرالد فورد) وهي الاضخم في العالم بأنها "رمز أمريكي للقوة والنفوذ " وأن السفينة تعد أداة ردع عسكري تحفظ الولايات المتحدة من ابتداء الحرب.. كما انها تضمن النصر لها في حال خاضت أي حرب.



هذا ومن المقرر أن يتم تشغيل حاملة الطائرات في العام 2020م وهي الأولى التي تلتحق بالأسطول الأمريكي العسكري منذ العام 2009م.



وقد أطلق على حاملة الطائرات اسم الرئيس الـ38 للولايات المتحدة (جيرالد آر فورد) الذي حكم في الفترة بين عامي 1974 – 1977م.

سبأ [23/يوليو/2017]سبأ