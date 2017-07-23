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آخر تحديث: الأحد، 23 - يوليو - 2017 الساعة 05:39:55م
القوة الصاروخية تعلن تدشين مرحلة ما بعد الرياض
أعلنت القوة الصاروخية اليمنية، تدشين مرحلة ما بعد الرياض، بعد إطلاقها مساء أمس صاروخ بركان 2-H الباليستي على مصافي تكرير النفط في محافظة ينبع السعودية، والذي أصاب هدفه بدقة.
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 23 فلسطينيا في الضفة الغربية.. والمستوطنون يمارسون أعمال عربدة في القدس المحتلة والضفة
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي،اليوم الأحد، حملة مداهمة واعتقالات واسعة في صفوف الموطنين الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية اعتقلت خلالها 23 مواطنا ،فيما لا يزال قطعان المستوطنين يمارسون أعمال عربدة، واستفزاز،واقتحام لباحات الاقصى...
تراجع أسعار النفط وخام برنت يهبط إلى أقل من 49 دولاراً للبرميل
تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعدما توقع تقرير لشركة استشارية ارتفاع إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في يوليو رغم تعهد المنظمة بكبح الإنتاج ما جدد المخاوف في السوق من استمرار تخمة المعروض من الخام.
منتخب الفروسية يواصل إستعداداته لتصفيات كأس العالم لإلتقاط الأوتاد
يخوض المنتخب الوطني للفروسية حاليا ضمن معسكره الداخلي بصنعاء تمارين مكثفة إستعدادا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لإلتقاط الأوتاد ضمن المجموعة الأولى التي ستقام في عمان في أغسطس المقبل.
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  عربي ودولي
الولايات المتحدة تدشن أضخم حاملة طائرات عسكرية نووية
[23/يوليو/2017]
واشنطن- سبأ:
 دشنت الولايات المتحدة الأمريكية أضخم حاملة طائرات عسكرية نووية (جيرالد فورد) بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الدفاع جيمس ماتيس.

وقال الرئيس ترامب في تصريح بالمناسبة الليلة الماضية إن حاملة الطائرات (جيرالد فورد) وهي الاضخم في العالم بأنها "رمز أمريكي للقوة والنفوذ " وأن السفينة تعد أداة ردع عسكري تحفظ الولايات المتحدة من ابتداء الحرب.. كما انها تضمن النصر لها في حال خاضت أي حرب.

هذا ومن المقرر أن يتم تشغيل حاملة الطائرات في العام 2020م وهي الأولى التي تلتحق بالأسطول الأمريكي العسكري منذ العام 2009م.

وقد أطلق على حاملة الطائرات اسم الرئيس الـ38 للولايات المتحدة (جيرالد آر فورد) الذي حكم في الفترة بين عامي 1974 – 1977م.

سبأ
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