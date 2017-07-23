ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 23 - يوليو - 2017 الساعة 05:39:55م
القوة الصاروخية تعلن تدشين مرحلة ما بعد الرياض
أعلنت القوة الصاروخية اليمنية، تدشين مرحلة ما بعد الرياض، بعد إطلاقها مساء أمس صاروخ بركان 2-H الباليستي على مصافي تكرير النفط في محافظة ينبع السعودية، والذي أصاب هدفه بدقة.
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 23 فلسطينيا في الضفة الغربية.. والمستوطنون يمارسون أعمال عربدة في القدس المحتلة والضفة
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي،اليوم الأحد، حملة مداهمة واعتقالات واسعة في صفوف الموطنين الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية اعتقلت خلالها 23 مواطنا ،فيما لا يزال قطعان المستوطنين يمارسون أعمال عربدة، واستفزاز،واقتحام لباحات الاقصى...
تراجع أسعار النفط وخام برنت يهبط إلى أقل من 49 دولاراً للبرميل
تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعدما توقع تقرير لشركة استشارية ارتفاع إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في يوليو رغم تعهد المنظمة بكبح الإنتاج ما جدد المخاوف في السوق من استمرار تخمة المعروض من الخام.
منتخب الفروسية يواصل إستعداداته لتصفيات كأس العالم لإلتقاط الأوتاد
يخوض المنتخب الوطني للفروسية حاليا ضمن معسكره الداخلي بصنعاء تمارين مكثفة إستعدادا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لإلتقاط الأوتاد ضمن المجموعة الأولى التي ستقام في عمان في أغسطس المقبل.
آخر الأخبار:
إجتماع للجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي الأول لأطباء القلب والباطنية بإب
تنفيذي ريمة يناقش إجراءات توفير البطاقة السلعية لموظفي المحافظة
وزير النفط يؤكد أهمية وضع الخطط الكفيلة بتطوير مستوى الأداء
مصرع 7 أشخاص وإصابة 2 آخرين جراء سقوط رافعة جنوب الصين
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
اجتماع للجنة تقييم عروض البطاقة السلعية لمنتسبي وزارة الداخلية
[23/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
 عقدت لجنة وضع مواصفات وتقييم عروض البطاقة السلعية لمنتسبي وزارة الداخلية اجتماعاً لها اليوم برئاسة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمادية اللواء علي سالم الصيفي.

كرس الاجتماع لاستكمال مناقشة الإجراءات المتعلقة بدراسة وتقييم العروض المقدمة من التجار الراغبين في الحصول على امتياز صرف المواد الغذائية والاحتياجات التموينية لمنتسبي وزارة الداخلية من خلال البطاقة السلعية.

وأكدت اللجنة أهمية تجاوز السلبيات التي رافقت صرف البطاقة السلعية لمنتسبي الوزارة في المرة السابقة، والعمل على الارتقاء بهذه الخدمة من حيث جودة وتنوع السلع والأصناف الغذائية والتموينية والطاقة الاستيعابية للمولات.

كما أكد الاجتماع ضرورة توفر الشروط القانونية والفنية المطلوبة في هذه المولات والمراكز التجارية والضمانات المالية، والأسعار المناسبة وغيرها من الشروط والمعايير التي تضمن اختيار أفضل العروض المقدمة من التجار المتنافسين.

سبأ
  المزيد من (محلي)
إجتماع للجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي الأول لأطباء القلب والباطنية بإب
تنفيذي ريمة يناقش إجراءات توفير البطاقة السلعية لموظفي المحافظة
وزير النفط يؤكد أهمية وضع الخطط الكفيلة بتطوير مستوى الأداء
ورشة خاصة بتوحيد خطط برامج التدريب القصيرة بصنعاء
طيران العدوان يستهدف بخمس غارات مدرسة وجامع بعمران
وزير التعليم الفني يدشن البرنامج التدريبي في الرخصة الدولية لقيادة الأعمال
دورة حول طرق تنقية المياه والتوعية بمخاطر الكوليرا بصعدة
فعالية تضامنية مع الأقصى الشريف بمحافظة ذمار
فعالية بجامعة عمران تحت شعار " الصرخة في وجه المستكبرين"
القوة الصاروخية تعلن تدشين مرحلة ما بعد الرياض
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يستهدف بخمس غارات مدرسة وجامع بعمران
[23/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مناطق متفرقة بصعدة
[23/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية صرواح بمأرب
[23/يوليو/2017]
مصدر عسكري يؤكد استمرار العدوان في استهداف المواطنين
[23/يوليو/2017]
استشهاد مواطن برصاص حرس الحدود السعودي بمديرية منبه بصعدة
[22/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by