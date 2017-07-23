محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع للجنة تقييم عروض البطاقة السلعية لمنتسبي وزارة الداخلية صنعاء - سبأ:

عقدت لجنة وضع مواصفات وتقييم عروض البطاقة السلعية لمنتسبي وزارة الداخلية اجتماعاً لها اليوم برئاسة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمادية اللواء علي سالم الصيفي.



كرس الاجتماع لاستكمال مناقشة الإجراءات المتعلقة بدراسة وتقييم العروض المقدمة من التجار الراغبين في الحصول على امتياز صرف المواد الغذائية والاحتياجات التموينية لمنتسبي وزارة الداخلية من خلال البطاقة السلعية.



وأكدت اللجنة أهمية تجاوز السلبيات التي رافقت صرف البطاقة السلعية لمنتسبي الوزارة في المرة السابقة، والعمل على الارتقاء بهذه الخدمة من حيث جودة وتنوع السلع والأصناف الغذائية والتموينية والطاقة الاستيعابية للمولات.



كما أكد الاجتماع ضرورة توفر الشروط القانونية والفنية المطلوبة في هذه المولات والمراكز التجارية والضمانات المالية، والأسعار المناسبة وغيرها من الشروط والمعايير التي تضمن اختيار أفضل العروض المقدمة من التجار المتنافسين.

سبأ [23/يوليو/2017]سبأ