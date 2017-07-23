محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل دورة حول طرق تنقية المياه والتوعية بمخاطر الكوليرا بصعدة صعدة - سبأ:

بدأت بمحافظة صعدة اليوم دورة تدريبية حول طرق وأساليب تنقية وتعقيم وكلورة المياه ومصادرها والتوعية والوقاية من الكوليرا، ينظمها فرع الهيئة لمشاريع مياه الريف بتمويل اليونيسيف.



تهدف الدورة في ثلاثة أيام إكساب 94 مشاركا من المكاتب الحكومية والمختصين بمراكز إستقبال حالات الكوليرا والكادر الصحي ومديريات المحافظة، معارف حول كيفية إستخدام الكلور وتعقيم المياه والتوعية الصحية للوقاية من وباء الكوليرا.



وفي التدشين أشار وكيل المحافظة صالح عقاب إلى أهمية الدورة في الحد من إنتشار الكوليرا في أوساط المجتمع .. مؤكدا ضرورة الإستفادة من الدورة وأدبياتها بما يسهل للمشاركين تطبيقها على الميدان .



فيما أشار مدير عام فرع مشاريع مياه الريف كمال المأخذي إلى أن الدورة سبقتها حملة طارئة لمكافحة الإسهالات الحادة بمديرية كتاف وعزلة أملح بعد إكتشاف عدد من حالات الإصابة بالكوليرا فيها.



وأكد أهمية التوعية بمخاطر الكوليرا والحد من إنتشاره .

سبأ [23/يوليو/2017]سبأ