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آخر تحديث: الأحد، 23 - يوليو - 2017 الساعة 05:39:55م
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فعالية تضامنية مع الأقصى الشريف بمحافظة ذمار
[23/يوليو/2017]
ذمار - سبأ:
 أقيمت اليوم في قاعة فلسطين بجامعة ذمار، فعالية تضامنية مع الأقصى الشريف، إزاء ما يتعرض له من عدوان همجي وتصعيد خطير من قبل الكيان الصهيوني.

وفي الفعالية التي حضرها أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة مجاهد شايف العنسي ووكيل المحافظة محمود الجبين ومدير أمن المحافظة العميد احمد علي ادريس.. ندد المشاركون بالتصعيد الصهيوني الأخير في المسجد الأقصى الشريف ومنعه للمصلين من الصلاة فيه واستمراره في انتهاك حرمته وقدسيته.

وعبروا عن استنكارهم الشديد للصمت العربي والإسلامي المخزي إزاء تلك الممارسات والعربدة الصهيونية المستمرة في الأقصى وارتكاب الجرائم البشعة بحق الشعب الفلسطيني على مرآى ومسمع من العالم.

وأوضح المشاركون أن لا خيار لحماية المقدسات الإسلامية من غطرسة الاحتلال الصهيوني سوى مقاومة هذا الكيان الذي لا يفهم غير لغة القوة حتى تحرير كامل الأراضي المحتلة.

داعين العرب والمسلمين إلى تناسي خلافاتهم والتحرك العاجل لحماية الأقصى وتحمل مسؤولياتهم التاريخية والدينية تجاهه.

وأشاروا إلى مكانة المسجد الأقصى العظيمة في قلوب المسلمين باعتباره أولى القبلتين وثالث الحرمين ومهبط الديانات السماوية وإليه أسري بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ومنه عرج إلى السموات العلى.

وأكد المشاركون أن المسجد الأقصى ومثله باقي المقدسات الإسلامية كان ولا زال وسيظل حاضرا في قلوب وأفئدة جميع المسلمين، وأن مسؤولية حمايته والدفاع عنه على مر العصور تقع على عاتق جميع المسلمين في كل بقاع الأرض.

حضر الفعالية عدد من العلماء والمشائخ والوجهاء والشخصيات السياسية والاجتماعية والقيادات العسكرية والأمنية وممثلي منظمات المجتمع المدني وقطاعي الشباب والمرأة بالمحافظة .

سبأ
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