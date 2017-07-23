رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل غدا بصنعاء إنطلاق بطولة الفقيد الحباري للتنس صنعاء - سبأ:

تنطلق غدا على ملاعب الإتحاد العام للتنس والإسكواش بصنعاء منافسات بطولة الفقيد الحاج على محمد الحباري الثانية للتنس وتستمر حتى ٢٩ يوليو الجاري.



وأوضح أمين عام إتحاد التنس والإسكواش عبد الجليل الحرازي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن بطولة الفقيد الحباري الثانية، تقام في فئات " رواد، شباب، ناشئين، براعم، معاقين حركيا ذكور معاقين حركيا إناث "، بدعم ورعاية مجموعة شركات الجباري.



وأشار إلى أن البطولة تأتي ضمن برنامج الإتحاد وخطته للعام الجاري بهدف تطوير اللعبة وتوسيع قاعدتها والإهتمام بها على مستوى الجمهورية.

سبأ [23/يوليو/2017]سبأ