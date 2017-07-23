محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فعالية بجامعة عمران تحت شعار " الصرخة في وجه المستكبرين" عمران - سبأ:

نظم الملتقى الإداري والأكاديمي والطلابي بجامعة عمران اليوم فعالية ثقافية تحت شعار "الصرخة في وجه المستكبرين".



وفي الفعالية أشار محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان، إلى أهمية شعار الحرية في مواجهة الطغاة والمستكبرين .. لافتا إلى ضرورة تضافر الجهود لتجاوز التحديات الراهنة.



وقدمت خلال الفعالية عدد من أوراق العمل من الدكتور عادل غنيمة حول السبل الكفيلة بمواجهة مشروع الهيمنة والإستكبار العالمي، منطلقات شعار الحرية والكرامة وفي المقدمة واقع الشعور بالمسؤولية.



وأكدت أوراق العمل أهمية المقاطعة الإقتصادية في مواجهة قوى الإستكبار وكشف أساليب العمالة لأدوات أمريكا في المنطقة.



حضر الفعالية أمين عام محلي المحافظة صالح المخلوس وعدد من الشخصيات الإجتماعية والثقافية بالمحافظة.

سبأ [23/يوليو/2017]سبأ