نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى يشدد على سرعة البت في قضايا المال العام [23/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

استقبل نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة اليوم بصنعاء، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالملك الأغبري.



جرى خلال اللقاء استعراض نتائج زيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى مؤخرا إلى عدد من المحافظات، وأوضاع المحاكم والمؤسسة القضائية والنيابات العامة وما تقدمه من خدمات للمواطنين في عموم محافظات الجمهورية والصعوبات التي تعترض سير عمليات التقاضي وقيام المحاكم والنيابات بدورها في ظل استمرار العدوان السعودي على البلاد.



وناقش اللقاء آليات تطوير مستوى الأداء وتجاوز العقبات التي تواجه بعض الأعمال القضائية خصوصا ما يتعلق بقضايا المال العام.



كما استعرض اللقاء الأفكار والتصورات العملية الكفيلة بتعزيز دور السلطة القضائية وتجويد عملها في سرعة إنجاز قضايا المال العام المنظورة أمام المحاكم.



وشدد الدكتور لبوزة على سرعة وضع آليات تتجاوز الأمور الروتينية في النيابات والمحاكم خصوصا في قضايا المال العام واستكمال تحريك القضايا التي أمام القضاء والبت فيها بشكل عاجل وفقا للقانون لاستعادة حقوق الدولة وتوفير موارد مالية للخزينة العامة في هذه المرحلة الاستثنائية.



وحث على ضرورة استكمال ترتيبات إنشاء المحاكم المستعجلة للفصل في قضايا المال العام بشكل يضمن للدولة حقوقها وتجاوز عقبة إطالة أمد التقاضي الذي يبطئ تنفيذ العدالة في كل المواضيع المتعلقة بالحق العام والخاص.



وأكد نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى أهمية تحقيق مبدأ استقلال السلطة القضائية وسلامتها من أي توظيف حزبي أو سياسي وتفعيل أداء النيابات والمحاكم في المحافظات ومساعدة الأجهزة الأمنية على إنفاذ القوانين والعمل من خلالها.

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