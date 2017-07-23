وزارة حقوق الإنسان تدين بأشد العبارات إعدام أربعة أسرى بتعز [23/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

أدانت وزارةُ حقوقِ الإنسان بأشد العبارات إقدام مرتزقة العدوان بحماية القوات الإماراتية، على إعدام أربعة أسرى من الجيش واللجان الشعبية في مديرية موزع بمحافظة تعز.



وقالت " إنّ هذا العملَ الإرهابيَّ الجبانَ واللاأخلاقي المُرتكبَ من قبل ما تسمي نفسها بالشرعية ومرتزقتها المدعومة من القوات الإماراتية ودولِ تحالف العدوان بقيادة السعودية تجاه الأسرى من الجيش واللجان الشعبية يتنافى مع الشريعة الإسلامية وقواعد وأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بحماية الأسرى ".



ودعت وزارة حقوق الإنسان، الأمم المتحدة ومجلسَ الأمن إلى النهوض من غفلتهم وسباتهم الذي طال كثيرا، والذي بسببه تأثرت كل قواعد المنظمة الدولية وأحكامها التي صيغت لحماية الإنسان وصون حقوقه الأساسية.



وجددت التأكيد على ضرورة قيام الأمم المتحدة ومجلسَ الأمن بدورها والإسراع في إيقاف العدوان وما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم يندى لها جبين الإنسانية.



وأكدت وزارة حقوق الإنسان، ضرورة تشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة؛ لتقصي الحقائق والتحقيق في كل المجازر التي ارتكبتها دول العدوان ومرتزقتها وما تسمي نفسها بالشرعية وماتزال ترتكبها على مرأى ومسمع من العالم.

سبأ