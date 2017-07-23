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آخر تحديث: الأحد، 23 - يوليو - 2017 الساعة 01:17:53م
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  محلي
خسائر كبيرة في صفوف مرتزقة العدوان بمحافظة الجوف
[23/يوليو/2017]
الجوف -سبأ:

تكبّد مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي اليوم خسائر كبيرة في الأرواح إثر هجوم مباغت وقصف صاروخي للجيش واللجان الشعبية على تجمعات لهم في الحزم والمصلوب بمحافظة الجوف .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا هجوماً مباغتاً على مواقع للمرتزقة بمعسكر السلان في مديرية المصلوب ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد منهم .

وأكد المصدر أن القوة الصاروخية للجيش واللجان دكت تجمعات المرتزقة بالمجمع الحكومي بمدينة الحزم موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم.


سبأ
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