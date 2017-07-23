ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 23 - يوليو - 2017 الساعة 01:14:29م
الجيش واللجان يحققون انتصارات نوعية في مختلف الجبهات
حقق الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية انتصارات نوعية في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي في مختلف الجبهات الداخلية وجبهات ما وراء الحدود.
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 23 فلسطينيا في الضفة الغربية.. والمستوطنون يمارسون أعمال عربدة في القدس المحتلة والضفة
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي،اليوم الأحد، حملة مداهمة واعتقالات واسعة في صفوف الموطنين الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية اعتقلت خلالها 23 مواطنا ،فيما لا يزال قطعان المستوطنين يمارسون أعمال عربدة، واستفزاز،واقتحام لباحات الاقصى...
تراجع أسعار النفط وخام برنت يهبط إلى أقل من 49 دولاراً للبرميل
تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعدما توقع تقرير لشركة استشارية ارتفاع إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في يوليو رغم تعهد المنظمة بكبح الإنتاج ما جدد المخاوف في السوق من استمرار تخمة المعروض من الخام.
منتخب الفروسية يواصل إستعداداته لتصفيات كأس العالم لإلتقاط الأوتاد
يخوض المنتخب الوطني للفروسية حاليا ضمن معسكره الداخلي بصنعاء تمارين مكثفة إستعدادا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لإلتقاط الأوتاد ضمن المجموعة الأولى التي ستقام في عمان في أغسطس المقبل.
آخر الأخبار:
مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في عمليات متفرقة بمحافظة تعز
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية صرواح بمأرب
وزير المياه والبيئة يدشن الحملة الوطنية لمكافحة الكوليرا من منزل إلى منزل
المجلس الأعلى لاتحاد منظمات المجتمع المدني يدين جريمة قتل 4 أسرى في تعز
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وزير المياه والبيئة يدشن الحملة الوطنية لمكافحة الكوليرا من منزل إلى منزل
[23/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ :

دشن وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير اليوم الحملة الوطنية لمكافحة الكوليرا من منزل إلى منزل التي تنفذها منظمة اليونسيف باشراف وزارة المياه.

تستهدف الحملة التي تستمر ثلاثة أشهر، أربعة ملايين و400 ألف مواطن في أمانة العاصمة ومحافظات حجه، الحديدة، عدن، لحج، عمران، إب، ذمار، البيضاء، وتعز.

وفي حفل التدشين الذي حضره وكيل أول وزارة المياه عبدالغني المداني ورئيس قسم المياه والإصحاح البيئي بمنظمة اليونيسيف نزار سيد، أكد وزير المياه والبيئة أهمية التعامل بصدق مع الإستجابة الانسانية لمكافحة الكوليرا، ووجه المنظمات التي ستعمل ميدانيا بالتنسيق المسبق مع السلطات المحلية بالمحافظات بهدف تسهيل تنفيذ المشاريع والبرامج وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وأشار المهندس نبيل الوزير إلى أن الوزارة ستقوم بمراقبة وتقييم نشاط هذه المنظمات في المساهمة في مكافحة وباء الكوليرا والحد من انتشاره في المناطق المستهدفة، داعياً السلطات المحلية بالمحافظات إلى التعاون مع الفرق الميدانية لتسهيل تنفيذ الأنشطة والبرامج في المناطق المستهدفة.

وشدد على تنفيذ آلية العمل بحسب الخطة المعدة من قبل منظمة اليونسيف، والالتزام بما تم الإتفاق عليه ضمن برنامج العمل الذي يحدد المهام المسندة إلى المنظمات.

من جهتهم استعرض مسئولو اليونسيف برامج ومهام الفرق الميدانية التي ستنفذ حملة مكافحة الكوليرا من منزل إلى منزل.

حضر التدشين نائب رئيس هيئة مشاريع مياه الريف للشؤون المالية والإدارية فواز قيران ومسئولي منظمات المجتمع المدني.

سبأ
  المزيد من (محلي)
مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في عمليات متفرقة بمحافظة تعز
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية صرواح بمأرب
المجلس الأعلى لاتحاد منظمات المجتمع المدني يدين جريمة قتل 4 أسرى في تعز
الجيش واللجان يحققون انتصارات نوعية في مختلف الجبهات
مكتب حقوق الإنسان بالحديدة يدين مجزرة العدوان بحق الصيادين
مصدر عسكري يؤكد استمرار العدوان في استهداف المواطنين
هجوم على مواقع لمرتزقة العدوان في ذي ناعم بالبيضاء
وزارة التربية تعلن عن نقل مركز امتحاني بمديرية همدان محافظة صنعاء
مصرع عدد من مرتزقة العدوان وتدمير آلية عسكرية في صرواح بمأرب
نداء إستغاثة لإنقاذ مرضى الفشل الكلوي بمحافظة الحديدة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية صرواح بمأرب
[23/يوليو/2017]
مصدر عسكري يؤكد استمرار العدوان في استهداف المواطنين
[23/يوليو/2017]
استشهاد مواطن برصاص حرس الحدود السعودي بمديرية منبه بصعدة
[22/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن سبع غارات على مناطق متفرقة بصعدة
[22/يوليو/2017]
الثروة السمكية تدعو الأمم المتحدة القيام بدورها تجاه مجازر العدوان بحق الصيادين
[22/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by