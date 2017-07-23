محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير المياه والبيئة يدشن الحملة الوطنية لمكافحة الكوليرا من منزل إلى منزل صنعاء - سبأ :



دشن وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير اليوم الحملة الوطنية لمكافحة الكوليرا من منزل إلى منزل التي تنفذها منظمة اليونسيف باشراف وزارة المياه.



تستهدف الحملة التي تستمر ثلاثة أشهر، أربعة ملايين و400 ألف مواطن في أمانة العاصمة ومحافظات حجه، الحديدة، عدن، لحج، عمران، إب، ذمار، البيضاء، وتعز.



وفي حفل التدشين الذي حضره وكيل أول وزارة المياه عبدالغني المداني ورئيس قسم المياه والإصحاح البيئي بمنظمة اليونيسيف نزار سيد، أكد وزير المياه والبيئة أهمية التعامل بصدق مع الإستجابة الانسانية لمكافحة الكوليرا، ووجه المنظمات التي ستعمل ميدانيا بالتنسيق المسبق مع السلطات المحلية بالمحافظات بهدف تسهيل تنفيذ المشاريع والبرامج وتحقيق الأهداف المرجوة منها.



وأشار المهندس نبيل الوزير إلى أن الوزارة ستقوم بمراقبة وتقييم نشاط هذه المنظمات في المساهمة في مكافحة وباء الكوليرا والحد من انتشاره في المناطق المستهدفة، داعياً السلطات المحلية بالمحافظات إلى التعاون مع الفرق الميدانية لتسهيل تنفيذ الأنشطة والبرامج في المناطق المستهدفة.



وشدد على تنفيذ آلية العمل بحسب الخطة المعدة من قبل منظمة اليونسيف، والالتزام بما تم الإتفاق عليه ضمن برنامج العمل الذي يحدد المهام المسندة إلى المنظمات.



من جهتهم استعرض مسئولو اليونسيف برامج ومهام الفرق الميدانية التي ستنفذ حملة مكافحة الكوليرا من منزل إلى منزل.



حضر التدشين نائب رئيس هيئة مشاريع مياه الريف للشؤون المالية والإدارية فواز قيران ومسئولي منظمات المجتمع المدني.



سبأ [23/يوليو/2017]سبأ