المجلس الأعلى لاتحاد منظمات المجتمع المدني يدين جريمة قتل 4 أسرى في تعز [23/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:



أدان المجلس الأعلى لاتحاد منظمات المجتمع المدني الجريمة النكراء التي ارتكبتها العناصر المسلحة التابعة للتنظيمات الإرهابية بحق 4 أسرى في محافظة تعز بعد أن تم أسرهم وإعدامهم بطريقة وحشية وبشعة جداً.



وحمل المجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية المسؤولية الأخلاقية والقانونية الكاملة على ما يرتكبه النظام السعودي وحلفائه وفصائله المسلحة في الداخل بحق أبناء الشعب اليمني من الجرائم بشكل يومي مستفيداً من الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة لصالحه في تغطية جرائمه والتغاضي عنها.



وأكد المجلس أن هذه الجريمة تعكس حقيقة تلك الجماعات والثقافة الدخيلة على المجتمع اليمني المسلم والتي تنتهجها تلك الجماعات المخالفة لكل التعاليم السماوية والقيم الإنسانية.



وقال المجلس في بيانه "إن توحش تلك الجماعات واسترخاص الدماء تتحمل مسؤوليته قوى العدوان التي تعمل على دعم تلك الجماعات وتسليحها لنشر الفوضى وارتكاب الجرائم بحق أبناء الشعب اليمني".



ودعا المجلس أبناء الشعب اليمني وكل الناشطين والأحرار والمعنيين بالشأن الإنساني إلى إدانة هذه الجريمة وفضح جرائم النظام السعودي وحلفائه ومواصلة التحركات لمواجهته.



