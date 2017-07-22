ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 23 - يوليو - 2017 الساعة 11:42:50ص
الجيش واللجان يحققون انتصارات نوعية في مختلف الجبهات
حقق الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية انتصارات نوعية في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي في مختلف الجبهات الداخلية وجبهات ما وراء الحدود.
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 23 فلسطينيا في الضفة الغربية.. والمستوطنون يمارسون أعمال عربدة في القدس المحتلة والضفة
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي،اليوم الأحد، حملة مداهمة واعتقالات واسعة في صفوف الموطنين الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية اعتقلت خلالها 23 مواطنا ،فيما لا يزال قطعان المستوطنين يمارسون أعمال عربدة، واستفزاز،واقتحام لباحات الاقصى...
تراجع أسعار النفط وخام برنت يهبط إلى أقل من 49 دولاراً للبرميل
تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعدما توقع تقرير لشركة استشارية ارتفاع إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في يوليو رغم تعهد المنظمة بكبح الإنتاج ما جدد المخاوف في السوق من استمرار تخمة المعروض من الخام.
منتخب الفروسية يواصل إستعداداته لتصفيات كأس العالم لإلتقاط الأوتاد
يخوض المنتخب الوطني للفروسية حاليا ضمن معسكره الداخلي بصنعاء تمارين مكثفة إستعدادا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لإلتقاط الأوتاد ضمن المجموعة الأولى التي ستقام في عمان في أغسطس المقبل.
آخر الأخبار:
مرجعيات القدس تؤكد رفضها للبوابات والكاميرات الجديدة أمام الأقصى
الكرملين: مشروع قرار الكونغرس حول العقوبات ضد روسيا وإيران سلبي
الجيش واللجان يحققون انتصارات نوعية في مختلف الجبهات
السفير الروسي في واشنطن ينهي مهامه
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
مرجعيات القدس تؤكد رفضها للبوابات والكاميرات الجديدة أمام الأقصى
[23/يوليو/2017]
 

القدس المحتلة - سبـأ:
أكد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، رفضه والمرجعيات الدينية والوطنية في القدس، للجسور الحديدية الضخمة أمام أبواب المسجد الأقصى المبارك، مشددا على ضرورة عودة الأوضاع الى ما قبل الرابع عشر من تموز (يوليو) (قبل وضع البوابات الإلكترونية).

وأشار المفتي العام، في حديث ،نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأحد، إلى رفض المرجعيات الدينية والوطنية التام لكل جراءات الاحتلال لتغيير الوضع الذي كان قائما في المسجد الأقصى المبارك.

وقال: طالبنا وما زلنا نطالب بشكل واضح، بأن تعود الأمور الى ما قبل 14 تموز مع التركيز على رفض كل الإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، لأن القدس والمسجد الأقصى تحت الاحتلال ولا يجوز للاحتلال تغيير الوضع القائم في المدينة الواقعة تحت الاحتلال.

من جهته، شدد رئيس الهيئة الإسلامية العليا، خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، على رفض الفلسطينيين بعامة، ومرجعيات القدس الدينية بشكل خاص، لإجراءات الاحتلال الجديدة والمتمثلة بتركيب جسور حديدية ضخمة وأبواب كبيرة أمام باب الأسباط من المسجد الأقصى.

وقال في تصريح نقلته "وفا" "بعد أن تورط وورّط نفسه بتركيب البوابات الالكترونية أمام مداخل وأبواب المسجد الأقصى، فقد الاحتلال سيطرته، بل فقد صوابه، وأخذ يتصرف بشكل عشوائي وهمجي ووحشي ضد المصلين المعتصمين في محيط المسجد الأقصى، والآن هو يبحث عن بديل لحل المشكلة ولجأ الى نصب كاميرات "ذكية" تُعلّق على الجسور الحديدية وهي على غرار الكاميرات المنصوبة في شوارع وأزقة القدس القديمة، من شأنها الكشف عن هوية الأشخاص وأدوات معدنية، والاحتلال هو الذي أخلّ بالأمن في القدس وليس أبناء المدينة؛ الذين هم حريصون على الأقصى، كونه جزءا من إيمانهم ودينهم".

وأضاف: "الاحتلال يعتبر الكاميرات الذكية بدائل للبوابات، والسبب هو أنه يريد أن يخرج من المأزق بكرامة حسب تصوره، ويريد أن ينزل عن الشجرة باحترام، ويريد أن يبين أنه ما زال صاحب القرار في القدس والمسجد الأقصى".

وتابع الشيخ صبري قائلاً: إن الموضوع سياسي محض ولا علاقة له بالأمن، وموقفنا في القدس واضح وهو تمسكنا بحقنا في القدس والأقصى، والاحتلال مصيره ومصير إجراءاته إلى زوال.

وقال: "نحن حينما نمتنع عن دخول الأقصى عبر البوابات الالكترونية، فهذا لا يعني أننا قد تنازلنا عنه".

وأكدت المرجعيات الدينية، ممثلة برئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا، ومفتي القدس والديار الفلسطينية، والقائم بأعمال قاضي القضاة، في نداء مشترك، على الرفض القاطع للبوابات الإلكترونية وكل الإجراءات الاحتلالية كافة، والتي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير الواقع التاريخي والديني في القدس ومقدساتها، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.

وطالبت المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤوليته في وقف العدوان الإسرائيلي، وثمنت وقفة أهلنا في القدس وفلسطين وجماهير أمتنا العربية والإسلامية في نصرتهم للمسجد الأقصى المبارك.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
الكرملين: مشروع قرار الكونغرس حول العقوبات ضد روسيا وإيران سلبي
السفير الروسي في واشنطن ينهي مهامه
نيوزيلندا تشهد فيضانات وتستعد لمزيد من الأمطار
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 23 فلسطينيا في الضفة الغربية.. والمستوطنون يمارسون أعمال عربدة في القدس المحتلة والضفة
الاحتلال الإسرائيلي ينصب كاميرات ذكية عند باب الأسباط
طائرات حربية واستطلاع إسرائيلية تحلق في أجواء غزة
مسؤول أمني عراقي: الوضع الأمني في الموصل مستقر بالكامل
استطلاع للرأي: تراجع شعبية ماكرون بقوة
الشرطة تفرق مسيرة للمعارضة في فنزويلا.. والمعارضة تعلن إضرابا لمدة يومين هذا الأسبوع
وقفة حاشدة في طرابلس اللبنانية تضامنا مع الاقصى
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد مواطن برصاص حرس الحدود السعودي بمديرية منبه بصعدة
[22/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن سبع غارات على مناطق متفرقة بصعدة
[22/يوليو/2017]
الثروة السمكية تدعو الأمم المتحدة القيام بدورها تجاه مجازر العدوان بحق الصيادين
[22/يوليو/2017]
العدوان السعودي يواصل جرائمه البشعة بحق الشعب اليمني خلال الساعات الماضية
[22/يوليو/2017]
استشهاد ثمانية صيادين بغارة لطيران العدوان استهدفت قاربهم بساحل الخوخة
[21/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by