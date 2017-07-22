عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الكرملين: مشروع قرار الكونغرس حول العقوبات ضد روسيا وإيران سلبي

موسكو - سبأ:

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميترى بيسكوف أن مشروع قرار الكونغرس حول العقوبات ضد روسيا وإيران "سلبي للغاية".



وكان الكونغرس الأمريكي قد نشر على موقعة الإلكتروني الرسمي في وقت سابق اليوم نص مشروع القانون حول العقوبات ضد روسيا وإيران وأنه من المنتظر التصويت عليه الثلاثاء المقبل.



ووفقا لاتفاق جرى بين مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس فإن نص مشروع القانون المذكور يمنح الكونغرس حق التصويت على أي قرار رئاسي محتمل من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من شأنه تخفيف العقوبات ضد موسكو ولن يصبح قرار الرئيس ساري المفعول إلا بعد موافقة الكونغرس.

سبأ [23/يوليو/2017]سبأ