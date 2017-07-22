محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الجيش واللجان يحققون انتصارات نوعية في مختلف الجبهات صنعاء - سبأ:

حقق الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية انتصارات نوعية في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي في مختلف الجبهات الداخلية وجبهات ما وراء الحدود.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا بعيد المدى نوع بركان H-2 على مصافي تكرير النفط في محافظة ينبع السعودية وأصاب هدفه مخلفا خسائر كبيرة في المصافي.



وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية استهدف تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في منفذ الخضراء في نجران بعدد من قذائف المدفعية محققة إصابات مباشرة.



وفي عسير استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للجنود السعوديين في الربوعة تبة عامر كما تم قنص جنديين سعوديين في الربوعة وشرق رقابة الهنجر، فيما خلفت عملية هجومية على موقع نشمة العسكري في الربوعة قتلى وجرحى في الجيش السعودي واحتراق مخزن أسلحة.



وقال المصدر أنه تم إطلاق صاروخ زلزال 1 وعدد من صواريخ الكاتيوشا على بوابة الموسم في جيزان، فيما استهدفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقته في الطوال بعدد من القذائف.



وأكد المصدر أن الجيش واللجان شنوا عمليتان عسكريتان على مواقع المرتزقة في مديرية صرواح محافظة مأرب ما أدى إلى مصرع وجرح أعداد كبيرة من المرتزقة في تبة المطار وهيلان.



وبيّن المصدر العسكري لوكالة سبأ أن عدد من المرتزقة لقوا مصرعهم وأصيب آخرون إثر استهداف تجمعاتهم بصواريخ الكاتيوشا في محيط مجمع الحزم بمحافظة الجوف.



وأوضح المصدر أن المدفعية قصفت تجمعات المرتزقة في مناطق حيفان وكلابة والشقب في محافظة تعز، فيما لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وجرح آخرون في تفجير عبوة ناسفة حينما حاولوا التسلل باتجاه منطقة الكدحة بمديرية المعافر، كما لقي ثلاثة من المرتزقة مصرعهم في مديرية بير باشا.



وأكد المصدر العسكري أن الجيش واللجان استهدفوا تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي شمال صحراء ميدي بعدد من قذائف المدفعية ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

سبأ [23/يوليو/2017]سبأ