ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 23 - يوليو - 2017 الساعة 11:38:50ص
الجيش واللجان يحققون انتصارات نوعية في مختلف الجبهات
حقق الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية انتصارات نوعية في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي في مختلف الجبهات الداخلية وجبهات ما وراء الحدود.
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 23 فلسطينيا في الضفة الغربية.. والمستوطنون يمارسون أعمال عربدة في القدس المحتلة والضفة
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي،اليوم الأحد، حملة مداهمة واعتقالات واسعة في صفوف الموطنين الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية اعتقلت خلالها 23 مواطنا ،فيما لا يزال قطعان المستوطنين يمارسون أعمال عربدة، واستفزاز،واقتحام لباحات الاقصى...
تراجع أسعار النفط وخام برنت يهبط إلى أقل من 49 دولاراً للبرميل
تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعدما توقع تقرير لشركة استشارية ارتفاع إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في يوليو رغم تعهد المنظمة بكبح الإنتاج ما جدد المخاوف في السوق من استمرار تخمة المعروض من الخام.
منتخب الفروسية يواصل إستعداداته لتصفيات كأس العالم لإلتقاط الأوتاد
يخوض المنتخب الوطني للفروسية حاليا ضمن معسكره الداخلي بصنعاء تمارين مكثفة إستعدادا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لإلتقاط الأوتاد ضمن المجموعة الأولى التي ستقام في عمان في أغسطس المقبل.
آخر الأخبار:
الكرملين: مشروع قرار الكونغرس حول العقوبات ضد روسيا وإيران سلبي
الكرملين: مشروع قرار الكونغرس حول العقوبات ضد روسيا وإيران سلبي
الجيش واللجان يحققون انتصارات نوعية في مختلف الجبهات
السفير الروسي في واشنطن ينهي مهامه
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
الجيش واللجان يحققون انتصارات نوعية في مختلف الجبهات
[23/يوليو/2017]
 

صنعاء ـ سبأ:
حقق الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية انتصارات نوعية في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي في مختلف الجبهات الداخلية وجبهات ما وراء الحدود.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا بعيد المدى نوع بركان H-2 على مصافي تكرير النفط في محافظة ينبع السعودية وأصاب هدفه مخلفا خسائر كبيرة في المصافي.

وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية استهدف تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في منفذ الخضراء في نجران بعدد من قذائف المدفعية محققة إصابات مباشرة.

وفي عسير استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للجنود السعوديين في الربوعة تبة عامر كما تم قنص جنديين سعوديين في الربوعة وشرق رقابة الهنجر، فيما خلفت عملية هجومية على موقع نشمة العسكري في الربوعة قتلى وجرحى في الجيش السعودي واحتراق مخزن أسلحة.

وقال المصدر أنه تم إطلاق صاروخ زلزال 1 وعدد من صواريخ الكاتيوشا على بوابة الموسم في جيزان، فيما استهدفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقته في الطوال بعدد من القذائف.

وأكد المصدر أن الجيش واللجان شنوا عمليتان عسكريتان على مواقع المرتزقة في مديرية صرواح محافظة مأرب ما أدى إلى مصرع وجرح أعداد كبيرة من المرتزقة في تبة المطار وهيلان.

وبيّن المصدر العسكري لوكالة سبأ أن عدد من المرتزقة لقوا مصرعهم وأصيب آخرون إثر استهداف تجمعاتهم بصواريخ الكاتيوشا في محيط مجمع الحزم بمحافظة الجوف.

وأوضح المصدر أن المدفعية قصفت تجمعات المرتزقة في مناطق حيفان وكلابة والشقب في محافظة تعز، فيما لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وجرح آخرون في تفجير عبوة ناسفة حينما حاولوا التسلل باتجاه منطقة الكدحة بمديرية المعافر، كما لقي ثلاثة من المرتزقة مصرعهم في مديرية بير باشا.

وأكد المصدر العسكري أن الجيش واللجان استهدفوا تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي شمال صحراء ميدي بعدد من قذائف المدفعية ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

سبأ
  المزيد من (محلي)
الجيش واللجان يحققون انتصارات نوعية في مختلف الجبهات
مكتب حقوق الإنسان بالحديدة يدين مجزرة العدوان بحق الصيادين
مصدر عسكري يؤكد استمرار العدوان في استهداف المواطنين
هجوم على مواقع لمرتزقة العدوان في ذي ناعم بالبيضاء
وزارة التربية تعلن عن نقل مركز امتحاني بمديرية همدان محافظة صنعاء
مصرع عدد من مرتزقة العدوان وتدمير آلية عسكرية في صرواح بمأرب
نداء إستغاثة لإنقاذ مرضى الفشل الكلوي بمحافظة الحديدة
القوة المدفعية تقصف تجمعات العدو بعسير وجيزان
عاجل.. اطلاق صاروخ باليستي على مصافي تكرير النفط بمحافظة ينبع السعودية
مجلس الترويج ينظم دورة تدريبية في مجال الإعلام السياحي
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد مواطن برصاص حرس الحدود السعودي بمديرية منبه بصعدة
[22/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن سبع غارات على مناطق متفرقة بصعدة
[22/يوليو/2017]
الثروة السمكية تدعو الأمم المتحدة القيام بدورها تجاه مجازر العدوان بحق الصيادين
[22/يوليو/2017]
العدوان السعودي يواصل جرائمه البشعة بحق الشعب اليمني خلال الساعات الماضية
[22/يوليو/2017]
استشهاد ثمانية صيادين بغارة لطيران العدوان استهدفت قاربهم بساحل الخوخة
[21/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by