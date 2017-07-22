السفير الروسي في واشنطن ينهي مهامه [23/يوليو/2017] موسكو-سبأ:



أعلنت السفارة الروسية في واشنطن أن السفير سيرغي كيسلاك أنهى مدة عمله سفير روسيا لدى الولايات المتحدة.



وقال بيان السفارة الروسية نقلته وكالة تاس الروسية للأنباء إن "كيسلاك أنهى مهامه في واشنطن ويقوم بأعمال السفير مؤقتا مستشار البعثة الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة دينيس غونتشار إلى حين تعيين سفير جديد".



وكان موضوع مغادرة كيسلاك لمنصبه قد طرح منذ زمن بعيد وجرت مناقشة تعيين أناتولي أنطونوف مكانه وأقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما "البرلمان" ترشيحه.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع قرارا في ديسمبر الماضي بتعيين أنطونوف في منصب نائب وزير الخارجية.

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