عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نيوزيلندا تشهد فيضانات وتستعد لمزيد من الأمطار ويلينغتون -سبأ :



أصدرت السلطات النيوزيلندية تحذيرا لمناطق البلاد التي تشهد فيضانات بتوقع تساقط المزيد من الأمطار اليوم الأحد، بعد أن تسببت السيول بإخلاء مناطق في "ساوث ايلاند" حيث تم إعلان حال الطوارئ.



وتم استدعاء الجيش للمساعدة بعد أن شهدت بلدات عدة خلال يومين تساقطا للأمطار يوازي ثلاثة أضعاف المعدل الشهري، لا سيما في محيط دانيدن حيث تم تسجيل اعلى نسبة مع 250 ملم.



وغمرت المياه ضفاف الأنهر بعد أن تسببت الامطار الغزيرة بفيضانات وبانهيارات أرضية أدت الى قطع طرقات رئيسية، وسط أجواء جليدية صعبت مهمة فرق الإنقاذ.



وتم إعلان حال الطوارئ في كرايتشيرتش ودانيدن كما تم إبلاغ المواطنين بضرورة تفادي الخروج إلا في حالات الضرورة.



وقال رئيس بلدية دانيدن ديفيد كال "نحن بغنى عن الفضوليين... لن يفيدوننا بشيء بل سيزعجون الناس".



وتم اخلاء حوالى مئتي منزل قرب دانيدن، وأعلن كال أن المقيمين لن يكون بإمكانهم العودة الى منازلهم قبل مرور عدة أيام.



وحذرت السلطات في كرايستشيرتش من خطر حصول المزيد من الفيضانات بالتزامن مع المد البحري بعد ظهر اليوم الاحد.



ونشر الجيش النيوزيلندي حوالى 140 جنديا للمساعدة في جهود الاغاثة، وتجهيز أكياس الرمل في المناطق الأكثر عرضة للخطر، كما واستعمال شاحنات من اجل إنقاذ الركاب العالقين في سياراتهم.



وتوقع مكتب الارصاد الجوية الرسمي اشتداد الاحوال الجوية القاسية في "ساوث ايلاند" هذا الاسبوع، كما توقع تساقط الامطار الغزيرة الاثنين على السواحل الغربية.



كما قال المكتب أيضا إن مناطق الفيضانات ستشهد المزيد منها في وقت لاحق من الأسبوع.

سبأ [23/يوليو/2017]سبأ