عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 23 فلسطينيا في الضفة الغربية.. والمستوطنون يمارسون أعمال عربدة في القدس المحتلة والضفة رام الله - سبأ:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حملة مداهمة واعتقالات واسعة في صفوف الموطنين الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية اعتقلت خلالها 23 مواطنا، فيما لا يزال قطعان المستوطنين يمارسون أعمال عربدة، واستفزاز، واقتحام لباحات الأقصى المبارك في القدس وفي مناطق وبلدات وقرى الضفة.



ففي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين فلسطينيين من قرى المحافظة.



وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية قوصين غرب نابلس، واعتقلت شابا يبلغ من العمر (20 عاما)، وهو أحد عناصر الأمن الوطني.



وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية مادما جنوب نابلس، واعتقلت مواطن أخر من منزله، كما اعتقلت مواطنا من بلدة عورتا جنوب نابلس.



وفي محافظة الخليل،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 10 مواطنين فلسطينيين من المحافظة، جنوب الضفة الغربية، بينهم أسيران محرران.



وقالت مصادر أمنية ومحلية فلسطينية، إن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل، وبلدات حلحول، وسعير، واذنا، واقتحمت منازل المواطنين، واعتقلت كلا من : نضال محمد عبد المعطي ابو سنينة (44 عاما)، واحمد العويوي، ونوح الهشلمون، وحازم محمد عبد الرزاق زبلح، ومحمود صلاح بدر، وعلي عبد المحسن زماعرة، ويونس كوازبة، وإسماعيل طلب أحمد النطاح.



وأضاف الناشط محمد عوض لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت أمر شمالا، واقتحمت وسط البلد، ومنطقة صافا شمال البلدة، واعتقلت الأسير المحرر محمد منير رضوان قوقاس اخليل (37 عاما)، الذي أمضى 12 عاما في سجون الاحتلال، والأسير المحرر علاء موسى حسن زعاقيق (26 عاما)، بعد قضائه عامين في سجون الاحتلال، ونقلتهما إلى معسكر "عصيون" شمال البلدة.



وفي سلفيت،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عمر عبد الرازق.



وذكرت مصادر رسمية فلسطينية ، أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة سلفيت، وداهمت منزل النائب عبد الرازق، وفتشته قبل اعتقاله.



وفي جنين،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، أسيرين فلسطينيين محررين من مدينة جنين ومخيمها.



وذكرت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين: عبد السلام جمال أبو الهيجا (36 عاما)، وغسان عبد الوهاب زغيبي (44 عاما)، بعد أن داهمت منزليهما في مدينة جنين ومخيمها، وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.



وفي بيت لحم،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، أسيرا فلسطينيا محررا، وسلمت آخر بلاغا، لمراجعة مخابراتها، في بيت لحم.



وأفاد مصدر أمني فلسطيني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب وليد خضر صلاح (27 عاما)، من بلدة الخضر جنوبا، بعد دهم منزل والده، وتفتيشه.



وأضاف المصدر، أن قوات الاحتلال سلمت المواطن عيسى موسى سالم العبيات (50 عاما)، من منطقة واد شاهين وسط بيت لحم، بلاغا لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة " غوش عتصيون" جنوبا، عقب دهم منزله، وتفتيشه.



وفي طوباس،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أسيرا فلسطينيا محررا من مدينة طوباس.



وقال مدير نادي الأسير في طوباس محمود صوافطة، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر أشرف دراغمة، بعد دهم منزله في المدينة.



وفي قلقيلية،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 5 مواطنين فلسطينيين، من مدينة قلقيلية، بينهم شقيقان.



وأفاد مصدر أمني فلسطيني، بأن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في المدينة، واعتقلت كلا من: محمد هاشم خضر( 42 عاما)، وعبد الناصر رابي ( 47 عاما)، ومحمد بلال فريج ( 25 عاما)، والشقيقين مصعب (20 عاما)، ومعاذ عمر عطيه (18 عاما)، وذلك بعد دهم منازلهم.



وفي القدس المحتلة، اقتحم أكثر من مائة مستوطن يهودي، صباح اليوم الأحد، المسجد الاقصى المبارك، من باب المغاربة، برفقة عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات في باحاته.



وقالت مصادر فلسطينية إن اقتحام المسجد المبارك جاء وهو خالٍ من المُصلين أو من مسؤولي وموظفي الأوقاف الإسلامية.



يذكر أن موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية ما زالوا يعتصمون أمام المسجد الأقصى من جهة باب الناظر "المجلس"، رفضا لدخوله عبر البوابات الالكترونية، وانسجاما مع موقف المرجعيات الدينية والوطنية في القدس المحتلة.



وفي رام الله، رشق مستوطنون من مستوطنة "بيت ايل"، الليلة الماضية، سيارات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة.



وقالت مصادر محلية فلسطينية، إن هجمات المستوطنين تركزت في أكثر من مكان على امتداد حدود المستوطنة مع الشوارع المحيطة خاصة بالقرب من حاجز "DCO"، وعلى طريق رام الله الجلزون، ما تسبب بتضرر عدد من المركبات.



وفي جنين، اقتحم عشرات المستوطنين، فجر اليوم الأحد، قرية ظهر المالح المعزولة خلف الجدار العنصري، والمحاطة بمستوطنات (شاكيد، حنانيت، تل منشة، وريحان) شمال بلدة يعبد، في محافظة جنين، ومارسوا أعمال العربدة، وإطلاق الأعيرة النارية.



وذكر رئيس مجلس قروي ظهر المالح عمر الخطيب ، أن عشرات المستوطنين اقتحموا القرية، ومارسوا أعمال العربدة، وإطلاق الأعيرة النارية في ساحة منزل المواطن حكمات خطيب، وقاموا بطرق أبواب المنازل، وسكب حاويات النفايات في شوارع القرية، وسط ترديد الهتافات العنصرية ضد المواطنين، ما تسبب في بث الخوف والهلع في صفوف المواطنين.



وأشار إلى أن قوات الاحتلال بعد أكثر من ساعة، وبعد تدخل الارتباط العسكري الفلسطيني، قامت بسحبهم من القرية إلى مستوطناتهم المحيطة بالقرية.



وفي الخليل، انطلق عشرات المستوطنين الليلة الماضية، في مسيرات على الطرق الالتفافية في محافظة الخليل، ورشقوا مركبات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة.



وقالت مصادر محلية فلسطينية، إن مستوطنين مدججين بالسلاح شاركوا بمسيرات انطلقت على الطرق الالتفافية بمنطقة بيت عينون شرق الخليل، وقرب بلدة السموع جنوبا، رددوا خلالها الشعارات العنصرية المطالبة بترحيل الفلسطينيين، وهتفوا "الموت للعرب" ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة، ما تسبب بإغلاق الطرق أمام المواطنين.







سبأ [23/يوليو/2017]سبأ