Asir/ Jizan: Bombardement des rassemblements de l'ennemi saoudien [23/يوليو/2017]

JIZAN, 23 Juillet (SABA)-La force de l'artillerie de l'armée et des comités populaires a ciblé de rassemblements de l'ennemi saoudien à Asir et à Jizan.



Uen source militaire a indiqué à SABA, que la force de l'artillerie de l'armée a ciblé de rassemblements des soldats saoudiens et leurs mercenaires dans la zone d'Al-Tiwal.



La source a ajouté que l'artillerie de l'armée et des forces populaires a également bombardé de rassemblements de soldats saoudiens dans la zone d'Al-Raboua'ah et le sommet d'Amir à Asir, infligeant à l'ennemi de grandes pertes.



AM



SABA