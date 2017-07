Sept raids contre les diverses zones de Saada [23/يوليو/2017]



SAADA, 23 Juillet (SABA)-L'aviation de l'agression saoudienne a lancé sept raids contre les diverses zones du gouvernorat de Saada.







Une source de sécurité a indiqué à SABA, que l'aviation de l'Alliance de l'agression a lancé quatre raids contre la zone d'Al-Bouqa'a au district de Kitaf et un autre contre la route publique dans la zone de Barakan du sitrict de Razih.







La source a ajouté que l'aviation de l'agression a également lancé un raid contre la zone d'Al-Masah au district de Majz et un autre raid contre le district de Chada'a, ajoutant que les raids ont causé



de grandes pertes matérielles aux biens de citoyens.







