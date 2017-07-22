طائرات حربية واستطلاع إسرائيلية تحلق في أجواء غزة

تشهد أجواء قطاع غزة، منذ ساعات فجر اليوم الأحد، تحليقا لطائرات حربية من نوع (إف16)، وطائرات استطلاع إسرائيلية، وعلى ارتفاعات منخفضة.









[23/يوليو/2017] غزة-سبأ:وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن أجواء القطاع تشهد بين الفينة والأخرى تحليقا لطائرات حربية إسرائيلية، وعلى ارتفاعات منخفضة، سيما في الأجواء الشمالية من القطاع، فيما لم تغادر طائرات الاستطلاع الأجواء، مؤكدة أن الطائرات تطلق بالونات حرارية مضيئة، ويسمع صوتها بشكل مزعج للمواطنين الآمنين في القطاع.وكان جيش الاحتلال زعم أن صاروخين أطلقا فجرا، من شمال غزة صوب شاطئ مدينة عسقلان، داخل أراضي الـ48، حيث انفجر أحد الصاروخين في الهواء، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، فيما صفارات الانذار لم تعمل- وفقا للإعلام العبري.سبأ