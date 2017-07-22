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آخر تحديث: الأحد، 23 - يوليو - 2017 الساعة 11:38:50ص
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مسؤول أمني عراقي: الوضع الأمني في الموصل مستقر بالكامل
[23/يوليو/2017] بغداد - سبأ :

وصف اللواء الركن معن السعدي قائد قوات النخبة الثانية في جهاز مكافحة الإرهاب في العراق الوضع الأمني في مدينة الموصل بالمستقر تماما.

وأشار اللواء السعدي ،وفق ما نقله موقع "راديو سوا" الأمريكي، اليوم الأحد إلى استمرار سكان الموصل بالعودة إلى بيوتهم التي نزحوا منها أثناء العمليات العسكرية، موضحان القطاعات تجري عمليات تفتيش أمني للأحياء التي تم تحريرها، بما فيها المدينة القديمة.

كما أشار اللواء السعدي إلى الاستعداد لعمليات استعادة الحويجة وتلعفر من قبضة داعش، ونفى وجود أي تأخير في هذه العمليات.
سبأ
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