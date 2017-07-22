محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصدر عسكري يؤكد استمرار العدوان في استهداف المواطنين صنعاء - سبأ:

أكد مصدر عسكري استمرار العدوان السعودي الأمريكي في استهداف المواطنين بعدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية.



وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مواطناً استشهد بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة عياش بمديرية منبه محافظة صعدة، فيما شن طيران العدوان غارة على الطريق العام في منطقة بركان بمديرية رازح.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن أربع غارات على منطقة البقع بمديرية كتاف في صعدة و 16 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة وشن غارتين على مديرية نهم بمحافظة صنعاء.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف بأربع غارات مطار الحديدة الدولي وشن غارتين على جزيرة كمران.

سبأ [23/يوليو/2017]سبأ